“In bocca al lupo per questo viaggio non facile”: Fedez scrive a Giovanni Allevi dopo l’annuncio del mieloma

Fedez scrive a Giovanni Allevi: “Un grande in bocca al lupo”

“Un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile”: è il messaggio che Fedez ha scritto a Giovanni Allevi, che ha annunciato sui social di avere un mieloma.

“Giovanni anche se non ci conosciamo – ha scritto Fedez su Twitter – ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po’”.

“Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero!” ha risposto il musicista. Anche Fedez recentemente aveva annunciato di avere un tumore al pancreas, per il quale si era operato a marzo.

Spettacoli / Castità prima del matrimonio, Fedez: “Ragazzi, la vita è troppo breve” Spettacoli / Fedez: “L’audio delle sedute con lo psicologo? Avevo voglia di una carezza pubblica”