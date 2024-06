Fedez perde Muschio Selvaggio: la stoccata del rapper all’ex amico Luis Sal

Fedez perde Muschio Selvaggio: la stoccata del rapper a Luis Sal

Fedez ha perso definitivamente il controllo di Muschio Selvaggio, ma non ha rinunciato a lanciare più di una frecciatina all’ormai ex socio e amico Luis Sal che ora ha il 100% del podcast.

Nei giorni scorsi, infatti, il cantante aveva fatto sapere che il podcast era ormai totalmente gestito dallo yoububer. “Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nella mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione” aveva scritto Fedez sul suo profilo Instagram.

Il cantante ha quindi rimarcato questo pensiero condividendo, sempre sui social, un messaggio ricevuto da un fan in cui si legge: “Muschio Selvaggio deve essere gestito da te, con Luis flop”.

In queste ore, dopo che Luis Sal ha vinto la battaglia legale per il controllo di Muschio Selvaggio, Fedez ha pubblicato nelle Storie il messaggio di una persona che dice “Muschio deve essere gestito da te, con Luis flop”. Poi il like a un post che analizza il calo di ascolti. pic.twitter.com/fGTzIhAUKH — Trash Italiano (@trash_italiano) June 9, 2024

Fedez, poi, ha messo un like a un articolo di Fanpage in cui si proponeva un’analisi sui numeri ottenuti da Muschio Selvaggio durante le due gestioni e nel quale per l’appunto si evidenziava come le visualizzazioni fossero maggiori quando il podcast era in mano al rapper.