Fedez tarocca il marchio Ferragni per la sua pancera, ma Leone scoppia in lacrime: ecco perché | VIDEO

Fedez tarocca il marchio Ferragni per la sua pancera | VIDEO

Dopo il ricovero in ospedale, Fedez continua ad aggiornare sulle sue condizioni di salute, ma anche sulla sua quotidianità: questa volta il rapper ha postato un video sul suo profilo Instagram in cui ha taroccato la sua pancera disegnandovi sopra il marchio di Chiara Ferragni, ovvero l’occhio ormai divenuto famoso in tutto il mondo.

Mentre il rapper disegnava il logo, infatti, il figlio Leone ha chiesto al papà cosa stesse facendo. Fedez, quindi, ha scherzato: “Stiamo facendo un tarocco della mamma, stiamo facendo una cosa illegale, ci potrebbero arrestare, se la polizia scopre quello che stiamo facendo ci potrebbe arrestare”.

Il bambino a quel punto è scoppiato a piangere pensando che veramente qualcuno lo potesse seriamente arrestare. Leone, tra le risate dei genitori, è stato quindi consolato dai genitori, i quali gli hanno spiegato che si trattava di uno scherzo.

L’opera di Fedez, invece, sembra essere stata apprezzata da Chiara Ferragni che, come si vede alla fine del video, ha anche apposto la sua firma sulla pancera del marito.