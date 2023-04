Lo scorso anno era successo a Blanco, durante un concerto in piazza Duomo a Milano. Il brutto episodio è ora accaduto a Damiano dei Maneskin, mentre la band si esibiva in un live al Mediolanum Forum di Assago. Il frontman, che stava cantando vicinissimo ai suoi fan, è stato palpeggiato nelle parti intime da una persona dal pubblico che si trovava in prima fila.

Il cantante non ha mascherato il suo disappunto, prima allontanandosi dal palco e poi con un’occhiataccia ha guardato verso chi lo aveva appena molestato. Il filmato è diventato virale sui social e si è riaperta la discussione sul tema delle molestie alle celebrità, come già avvenuto lo scorso anno dopo il caso Blanco. Al momento da parte di Damiano nessun commento sull’accaduto.