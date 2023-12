Chi è Fabio Maria Damato: il manager fidato di Chiara Ferragni che rischierebbe il posto

Per tanto tempo una sorta di braccio destro sempre al fianco di Chiara Ferragni. Fabio Maria Damato, general manager e membro del consiglio di amministrazione delle società The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection, da anni molto legato all’imprenditrice digitale, potrebbe essere la figura da “sacrificare” per uscire dall’impasse e dal danno d’immagine che ha colpito l’influencer dopo il caso del pandoro Balocco.

Un consigliere fidato per lei, e che al tempo stesso sarebbe inviso a Fedez. Pugliese originario di Barletta, sui social c’è un gran dibattere sulla sua laurea in economia aziendale nel 2008 alla Bocconi. Con un passato da fashion editor per Class Editor e per il Corriere della Sera, oltre che autore di testi di moda per Amica, Damato da maggio 2017 lavora per The Blonde Salad, la società di Chiara Ferragni nata dall’omonimo blog. Ed è membro del Camera Moda Fashion Trust.

Damato spiega di aver conosciuto Ferragni “qualche anno prima, io ero giornalista e lei era agli esordi”. Quello del giornalista era un lavoro “che lo frustrava terribilmente”, dice, mentre le colleghe gli consigliavano “di non mischiarsi alle blogger” come Chiara Ferragni, ancora poco considerate nel mondo della moda.

Un consiglio che evidentemente non ha seguito. Insieme abbiamo deciso di fare rumore, abbiamo messo alla porta chi non credeva in noi. I numeri certamente sono dalla loro parte, visto il giro d’affari di 66 milioni di euro raggiunto dalle società che fanno capo a Ferragni nel 2022. C’è molta farina del sacco di Fabio Maria Damato anche in “pensati libera”, lo slogan diventato virale quest’anno dopo che Chiara Ferragni l’ha sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo.

“A “causa” della mia volontà di supportare Chiara sono personalmente stato vittima di diverse metodologie di disincentivo al limite dell’intimidazioni da chi aveva altri interessi – ha scritto Damato in un post a giugno -. Con un pizzico di incoscienza, una visione sempre chiara, e scoprendo strada facendo anche molto coraggio, siamo andati avanti, diritto per la nostra strada. Spesso io ho avuto paura, ancora più spesso mi sentivo perennemente sotto pressione, per questo sono ingrassato 15kg in quello che solo dopo ho scoperto essere un disturbo alimentare”.

Muscoli scolpiti, viaggi e visite d’arte, negli ultimi giorni il suo Instagram, seguito da 87mila persone, è silenzioso come quello di Ferragni, e l’ultimo post risale al 10 dicembre scorso.