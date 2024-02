Loredana Bertè non andrà all’Eurovision: gli spagnoli Megara vincono “Una voce per San Marino”

La decisione ha scatenato un putiferio sui social, tutti schierati con la cantante italiana. Decimo posto per i Jalisse, che si consolano con il Premio per il "miglior look"

Loredana Bertè non parteciperà all’Eurovision Song Contest 2024, previsto dal 7 all’11 maggio 2024 a Malmo in Svezia: ieri sera la cantante è infatti arrivata seconda al concorso “Una Voce per San Marino”, vinto dalla band spagnola Megara.

L’artista ha mancato la vittoria “per un soffio”, come hanno fatto sapere i conduttori sul palco ma ha comunque conquistato il Premio della Critica per la miglior canzone e il Premio OGAE Italy per il brano più Eurovisivo, assegnato dal Fan Club Italiano dell’Eurovision Song Contest. Il verdetto ha fatto rumore sui social, che si sono riempiti di migliaia di commenti a favore della Bertè che al Festival di Sanremo 2024 aveva detto: “Votate per me, io vorrei andare all’Eurovision, perché si tiene a Malmö, così vado a rompere le scatole al mio ex marito (l’ex tennista Bjorn Borg, ndr). E mi prendo una bella rivincita”.

La giuria presieduta da Celso Valli ha invece premiato i Megara, che hanno ottenuto il primo posto con il brano “11:11”, ricevendo anche il Premio “Ludovico Di Meo” al miglior artista emergente; seconda Loredana Bertè con “Pazza”; terzo classificato La Rua con “Governo del cuore”, che ha anche ottenuto il Premio “Radio San Marino” per il brano più radiofonico. Decimo posto per i Jalisse, che però possono consolarsi con il Premio “San Marino Outlet Experience” al miglior look.

Il concorso “Una Voce per San Marino” accoglie candidature da tutto il mondo e consente al vincitore di rappresentare la repubblica del Titano all’Eurovision Song Contest, cantando nella propria lingua madre.