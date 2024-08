“L’estate è la stagione dell’amore?”, “Sono divorziata”: l’esilarante risposta in diretta tv | VIDEO

“L’estate è la stagione dell’amore? Sono divorziata”: la risposta in tv

È diventata virale la gaffe involontaria andata in onda in diretta tv durante la trasmissione Morning News, in onda su Canale 5.

In studio si parlava della possibilità di incontrare l’amore durante la stagione estiva. Un’inviata della trasmissione si trovava sulla spiaggia di San Benedetto del Tronto proprio per fare alcune domande inerenti all’argomento ai bagnanti.

– Signora, cosa ne pensa dell’amore?

– Ma che ne so, sono divorziata#morningnewspic.twitter.com/eOHBB7xv3F — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 8, 2024

La giornalista si è avvicinata a una signora, intenta a prendere il sole, per chiederle per l’appunto se pensava che l’estate fosse la stagione dell’amore. “Ma che ne so, sono divorziata” ha risposto la donna aggiungendo successivamente: “Sì probabilmente sì”.