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Spettacoli

Gaffe social per Elisa Isoardi: in una storia Instagram appare una lavagna con il toto-morti

Immagine di copertina
Credit: AGF

Da Lino Banfi a Mattarella: la lista dei morti celebri nella redazione di "Bar Centrale"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Gaffe social per Elisa Isoardi che ha pubblicato un dietro le quinti di Bar Centrale, il programma in onda su Rai 1. “Momento prima lettura con popcorn” ha scritto la conduttrice postando, tra le stories Instagram, un’immagine della redazione. Nell’istantanea, però, è apparsa sullo sfondo una lavagna con un “dead pool”, ovvero una lista con i nomi e le età avanzate di personaggi noti. Da Lino Banfi a Renzo Arbore passano per Sophia Loren, Mogol, Liliana Segre, Tony Renis, Adriano Celentano. Al nome di Vincenzo Mollica viene affiancato un cuoricino, mentre la lista prosegue con Johnny Dorelli, Maurizio Mattioli e Giovanni Allevi. Infine, Paolo Conte, Teddy Reno, Roberto Vecchioni, Vittorio Sgarbi, Memo Remigi, Sergio Mattarella, Dino Zoff e Mina. La stories è stata successivamente rimossa ma la foto aveva già fatto il giro del web.

“Inizialmente pensavo che fossi il primo della lista di chi dovevano intervistare, perché sto lavorando più adesso che quando avevo cinquant’anni. Dico, giustamente mi hanno messo in cima. Poi ho visto bene e ho detto c…o no, sono nella lista dei possibili morti! Mi sto grattando” ha dichiarato Lino Banfi a LaPresse. “È un fatto normale, è giusto, serve come pro memoria, per ricordarmi che ho una certa età. Anche se vedo che chi ha anche meno anni di me a volte non sta così bene, anzi, alcuni sulla sedia a rotelle. Comunque, come si dice: grattatio pallorum omnia mala fugat”.

Anche Mogol ha preso con ironia la faccenda: “Non so perché abbiano fatto questo elenco ma io ci rido su. Non faccio neanche gli scongiuri. In fondo, la peggior punizione per un essere umano sarebbe vivere in eterno. Mi pare una cosa più che altro stupida. Moriamo tutti e per fortuna, perché ripeto, la cosa più incredibile sarebbe diventare immortali. Io sarei terrorizzato dall’idea. Per fortuna sono arrivato a 90 anni, che non è una cosa che capita a tutti. All’argomento ho dedicato anche un libro La Rinascita che spiega come si fa a non ammalarsi”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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