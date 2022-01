Diana Del Bufalo contro il vaccino: “Non funziona. Credo sia deludente”. È polemica

L’attrice Diana Del Bufalo, 31 anni, in una diretta su Instagram ha espresso pareri negativi in merito al vaccino anti Covid: “Non funziona. Non credete sia un po’ deludente? Perché io credo sia un po’ deludente”. Ha poi aggiunto: “Hanno venduto questo vaccino come… capito? Fatto il vaccino puoi fare tutto. Tanti hanno pensato così”. Immediata la reazione dei followers sia nei commenti alla live sia sugli altri social network.

L’attrice, che è un volto noto di fiction e film, in risposta alla bufera che si è scatenata, ha pubblicato una storia su Instagram in cui spiega il perché non si sia vaccinata: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like – ha scritto – Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”. Ha aggiunto, poi, in conclusione: “Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo. Un abbraccio (virtuale)”.

Su Twitter #DianaDelBufalo è entrato in tendenza. “Mi sono operato a cuore aperto quest’anno e la prima cosa che mi ha detto il cardiologo è stato “Si vaccini il prima possibile”, onestamente il cuore ballerino di #DianaDelBufalo che le impedisce di vaccinarsi mi suona davvero strano”, ha scritto un utente riportando la propria esperienza. Tanti i commenti simili a questo. Un altro utente ha ironizzato: “Ma sette donne e un mistero nel senso che il mistero era il suo vaccino?”, facendo riferimento al film “7 donne e un mistero” in cui recita Diana Del Bufalo. Qualche altro ha fatto notare che nella sua biografia su Instagram ha scelto “Scienziato” come categoria di appartenenza: “Vedere quella scritta è irritante. Crederà di essere simpatica?” hanno commentato.