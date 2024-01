Morto l’attore David Gail, interpretò il fidanzato di Brenda in “Beverly Hills 90210”: aveva 58 anni

Morto l’attore David Gail, il fidanzato di Brenda in Beverly Hills 90210

È morto all’età di 58 anni David Gail, attore statunitense noto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di Stuart Carson, il fidanzato di Brenda, in Beverly Hills 90210.

A dare la notizia del decesso è stata la sorella dell’interprete, Katie Colmenares, che ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katie Colmenares (@colmenareskatie)

“C’è stato a malapena un giorno nella mia vita in cui non sei stato con me al mio fianco, sempre la mia spalla, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque mi volesse” ha scritto la sorella dell’attore senza specificare i motivi del decesso.

Classe 1965, David Gail ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 1990 partecipando a un episodio della serie Genitori in blue jeans.

Dopo aver preso parte ad alcuni episodi di Doogie Hoswer, La signora in giallo e Matlock, raggiunge la notorietà grazie al ruolo di Stuart Carson ricoperto in Beverly Hills 90210. Nella famosa serie teen, David Gail interpreta il fidanzato di Brenda, una delle protagoniste della serie, il cui ruolo era ricoperto da Shannen Doherty.

Negli anni successivi l’attore ha preso parte alla soap Savannah, dal 1996 al 1997, e poi in Port Charles, spin-off di General Hospital, nel 1999, in sostituzione di Michael Dietz nel ruolo del Dr. Joe Scanlon.