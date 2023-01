“Con Di Caprio nel privé, uscivo anche con Beyoncé e Jay Z”: la vita notturna di Costantino Vitagliano

Venuto alla ribalta delle cronache rosa dopo la sua partecipazione nel 2003 come tronista a Uomini e donne, trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi su Canale 5, Costantino Vitagliano ripercorre il suo picco di celebrità in un’intervista concessa al Corriere della Sera.

“Quando Costanzo mi mostrava i dati di ascolto e mi diceva ‘tu sei qui, un picco enorme’, ho capito che ero diventato un fenomeno televisivo”. A Milano ha fatto Stranamore e Scherzi a parte: “Erano gli anni di Lele Mora e ne ho pagato le conseguenze come tanti della sua agenzia. Vivevo nel palazzo dove aveva la sede lui. Per anni mi ha detto: prima o poi, verrai a lavorare da me. Poi, verso i 26, facevo il muflone a Quelli che il calcio e pensai che stavo diventando vecchio, allora mi feci convincere”.

Tanti gli aneddoti della sua vita da sex symbol, molti dei quali riguardano il rapporto con le donne: “S’infilavano nelle macchine, nei camerini. In crociera, ne trovai a letto una vestita da Wonder Woman”.

E ancora, gli anni trascorsi nei locali come ospite: “Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare. Arrivavo alle tre di notte, col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera: solo coi locali fatturavo qualche milione l’anno”.

Un’esperienza anche con Leonardo Di Caprio: “Stava sempre nel privé con me. Sono stato a petto nudo in consolle mentre Phil Collins suonava la batteria. In Sardegna, uscivo con Beyoncé e Jay Z, mi compravo i diamanti come loro, prima dei rapper di oggi”.

I soldi che spendeva nel lusso: “Avevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila euro, e Ferrari, Lamborghini. Ora l’auto la noleggio se mi serve. Ma vedo gli aspiranti influencer che si fanno la foto davanti alla Ferrari di un altro… Io ho fatto esperienze vere. Questi se li lasci senza telefono che fanno”.

Critica infatti youtuber e tiktoker di oggi: “Fanno video brutti, volgari, da diventare ebeti. Io vendevo il bello, loro che vendono? A mia figlia, sette anni, dico: stacca il telefono e fai l’altalena”.