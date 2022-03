A Bologna il concerto per l’Ucraina “Tocca a noi, musica per la pace”

Il 5 aprile 2022 a Bologna (piazza Maggiore) andrà in scena il concerto per la pace. Da Elisa a Brunori Sas, dal padrone di casa Gianni Morandi a La Rappresentante di Lista, che a inizio della guerra in Ucraina aveva lanciato l’idea, saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno nell’evento benefico a favore di Save the Children e dei bambini ucraini. L’ingresso al concerto, dal titolo “Tocca a noi”, sarà gratuito, ma ci saranno punti per la raccolta di fondi a favore dell’associazione, che potranno comunque essere inviati da tutti via sms solidale al 45533 o sul sito di Save the Children.

Una lunga maratona musicale per sensibilizzare ancora una volta sull’urgenza di fermare la guerra in Ucraina e le violenze subite dal suo popolo. “L’intento era quello non solo di raccogliere fondi da destinare a Save the Children, impegnata nei territori colpiti dalla guerra, ma di radunare artiste, musicisti, cantanti, giornalisti, attori e pubblico attorno a un ideale comune, quello di un mondo in cui i conflitti vengano risolti senza l’uso delle armi”, ha commentato La Rappresentante di Lista. Con loro sul palco ci saranno Gianni Morandi, già presente in piazza Maggiore nella prima manifestazione cittadina per la pace, Elisa, Diodato, Brunori Sas, Noemi, Elodie, Gaia, Rancore, Paolo Benvegnù, poi Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids che negli stessi giorni saranno a Bologna per l’inizio dei rispettivi tour. Cast già folto e importante cui s’aggiungeranno nei prossimi giorni altri artisti e alcune sorprese. A condurre l’evento la voce di Rai Radio 2 e volto di Rai 2, Andrea Delogu, il 7 aprile poi lo spettacolo verrà trasmesso in differita in prima serata su Rai 3 e Rai Radio 2.