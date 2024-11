Boss in incognito, l’imprenditore non paga il mutuo del dipendente

Una promessa fatta in tv ma mai mantenuta: è quanto denunciato da un dipendente secondo cui l’imprenditore, protagonista di una puntata di Boss in incognito, non avrebbe pagato il mutuo della sua casa così come affermato durante la trasmissione.

A raccontare la vicenda, che risale a due anni fa, è il Gazzettino: un 60enne di Casier, in provincia di Treviso, si è ritrovato nuovamente con l’acqua alla gola nonostante le promesse fatte dal suo datore di lavoro.

Un dirigente della Domina srl, infatti, si era finto un suo collega e aveva raccolto la testimonianza dell’uomo: “Ho un mutuo che mi strozza, non ho mai portato mia moglie in vacanza e devo lavorare anche per dare un futuro a mia figlia”.

Al termine della trasmissione, tuttavia, l’imprenditore aveva promesso: “Non devi più preoccuparti per il mutuo della casa. Ci penseremo noi”. L’azienda, così come affermato sempre davanti alle telecamere, aveva anche regalato al dipendente una vacanza in un resort a Sharm el Sheik, in Egitto.

Il viaggio è stato effettivamente pagato, mentre il mutuo, che ammontava a 60mila euro, non sarebbe stato estinto: “La banca mi ha inviato una lettera che intima il pagamento delle rate arretrate; rischio di perdere la casa”.

L’uomo, così, si è rivolto all’avvocato Marco Vocaturo, che ha spiegato: “Se la lettera di diffida non sortirà effetto siamo pronti a fare causa contro la società per promessa di pagamento non adempiuta”.

La lettera di diffida è stata inviata sia alla società Domina srl che al dirigente Preatoni. “Il mio cliente è disperato” ha spiegato il legale aggiungendo che, se la promessa non verrà onorata, si procederà a un’azione legale.