Blanco, il nuovo brano ‘Giulia’ parla della ex: scoppia il caso

È uscito ieri, venerdì 14 aprile, il nuovo album di Blanco, “Innamorato”. Nell’ultimo album c’è anche una canzone che Blanco ha dedicato alla sua ex fidanzata, Giulia Lisioli, la giovane al suo fianco durante l’avventura al Festival di Sanremo 2022, dal titolo “Giulia”. Poco dopo la vittoria al Festival spuntò la notizia della loro rottura seguita dai rumors di una nuova frequentazione per il cantante, Martina Valdes, attuale fidanzata. Sebbene da un anno il cantante sia felice al fianco della ballerina di Mamacita, nel nuovo disco ha inserito il brano che racconta la passata storia d’amore, “nato dopo l’esperienza sanremese dello scorso anno”, la spiegazione contenuta nella nota stampa di presentazione dell’album. Si sarebbe così scatenato il gossip e al centro ci è finita Martina Valdes.

Dopo la pubblicazione dell’album si sarebbe, dunque, scatenato il gossip su chi ci ha visto del marcio sulla scelta di Blanco di inserire una canzone dal titolo Giulia, dedicata alla storia d’amore, ormai archiviata, con l’ex fidanzata.

Martina Valdes è così tornata sul chiacchiericcio mostrando tutto il suo appoggio nei confronti del cantante bresciano: “Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarvi su un titolo che può essere fraintendibile”.

La canzone Giulia parla sì della ex fidanzata, ma non in chiave malinconica: “Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. La musica è la sua forma d’arte e io lo appoggerò sempre, qualunque cosa decida di raccontare. Ora non soffermatevi su queste piccolezze e ascoltate tutte le meraviglie che ha fatto uscire, compresa Giulia. Hai spaccato tutto amore”, queste le parole della ballerina.

Che tra Martina e Blanco la relazione proceda a gonfie vele lo ha confermato anche il cantante che con un post Instagram ha voluto dedicare delle parole al miele alla sua fidanzata: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono s***nzo tanto quanto ci tengo. E Non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i co***oni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.