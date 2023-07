Andrea Delogu lascia senza fiato i follower, poi rivela un doloroso segreto: “Fa male, ma ne vale la pena”

Andrea Delogu e il doloroso segreto della sua bellezza

Protagonista della seconda puntata del Tim Summer Hits 2023, Andrea Delogu ha lasciato i follower e i telespettatori senza fiato con il suo abito lungo che metteva in risalto le sue forme e tutta la sua bellezza.

Nel corso della serata, la conduttrice è stata travolta da numerosi tweet di complimenti ma anche di domande inerenti al suo abito in chiffon firmato Alberta Ferretti che aveva un’ampia scollatra e laccetti sul davanti.

Molte donne, in particolare, hanno chiesto alla presentatrice di rivelare un segreto, ovvero come facesse a indossare quel vestito senza inciampare in incidenti hot, in riferimento a una eventuale fuoriuscita del seno dall’abito.

Andrea Delogu, che utilizza i social sempre con ironia scambiando spesso battute con i suoi follower, ha quindi rivelato il suo segreto di bellezza, sottolineando anche quanto sia doloroso.

Ok. Lo metto anche qui. Per tutte le ragazze che me lo chiedono. Voi capirete… #TimSummerHits pic.twitter.com/M9GhW5gSC5 — Andrea Delogu (@andreadelogu) July 2, 2023

“Per tutte le ragazza che me lo chiedono, voi capirete” ha scritto la conduttrice sui social mostrando la foto di una striscia adesiva che si applica per l’appunto sul seno.

“Sarebbe da usare seeempree se non facesse un male boia toglierlo” ha aggiunto la presentatrice rispondendo anche a chi le chiedeva se non facesse male toglierlo. “Tanto. Tantissimo. Ma ne vale la pena” ha sentenziato Andrea Delogu.