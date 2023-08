Alessia Marcuzzi, duetto improvvisato in un ristorante di Posillipo

Simpatico siparietto per Alessia Marcuzzi durante una sosta a Posillipo. La conduttrice, a Napoli per un servizio fotografico, si è concessa un pranzo in uno storico ristorante di Marechiaro.

Qui si è lanciata in una personale interpretazione di “A sonnambula” di Renato Carosone. Un’esibizione apprezzata da un altro cliente, che ha improvvisato un duetto alla showgirl, dedicandole poi “Malafemmena”.

Il tutto pubblicato nelle storie Instagram della conduttrice, che nei prossimi mesi tornerà su Rai2 con il suo programma “Boomerissima”.