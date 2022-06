Nelle ultime ore è stata travolta dalle polemiche Alessandra Amoroso, dopo aver declinato la richiesta di una fan, presente al Tim Summer Hits a Roma, di farle autografare un cuscino. Il video è diventato virale sui social. Raggiunta la sua artista preferita dopo ore di fila sotto il sole cocente, la fan ha chiesto alla cantante un autografo su un cuscino, ricevendo però l’inaspettato rifiuto. “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”, ha risposto la cantante salentina in maniera educata e gentile.

Il video del rifiuto, pubblicato su TikTok, ha fatto il giro del web, attirando numerose critiche all’artista. C’è chi ha accusato Alessandra Amoroso di aver avuto un atteggiamento da superstar, chi si è detto deluso dal suo comportamento, giudicato poco umile. “Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimangono male”, scrive ironicamente un utente. Eppure proprio la fan protagonista del filmato ha difeso la cantante sostenendo che quella era la decisione giusta da prendere, per rispetto di tutti gli altri. D’altronde anche nel video la ragazza non appare per nulla sconcertata o amareggiata da quanto successo.

Dopo la bufera, la cantante salentina ha spiegato quanto accaduto: “Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti”.

“Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo”, ha chiarito Amoroso. “Come sempre, ho fatto tutto mettendo al primo posto l’amore e il rispetto per la gente. Non ho mai dimenticato e mai dimenticherò che è grazie alla gente, che mi ha sostenuta in questi anni, che faccio questo lavoro e sarò per sempre grata al pubblico. Sempre”, spiega l’artista. Che per concludere lancia un monito al web: “Fate entrare l’amore… tutto questo odio che state facendo girare non fa bene, credetemi! Me l’ha detto nonna!”.