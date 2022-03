Alain Delon ha scelto di ricorrere all’eutanasia per porre fine alla sua vita. A sostenerlo è il figlio dell’attore 86enne, Anthony durante un intervista con la radio francesce RTL: “Mi ha chiesto di organizzare questo, sì”. Delon vive in Svizzera e a proposito delle disposizioni sul suo fine vita avrebbe già fatto testamento. “Da una certa età, da un certo momento, si ha il diritto di andarsene tranquillamente, senza passare per ospedali, iniezioni e così via”, le sue parole a un’emittente televisiva svizzera. Delon, nel 2019, ha avuto un ictus e una lieve emorragia celebrale. Nel 2017, quando morì la sua compagna di vita per 13 anni, Mirelle Darc, l’attore parlò con struggente dolore: “Preferisco avere l’età che ho invece che avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene”.