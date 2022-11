Continua la “crociata” di Al Bano contro il caro-bollette. Come ricorderete, il cantante qualche settimana fa era intervenuto a Cartabianca per denunciare aumenti fino al 200% nella sua tenuta a Cellino San Marco, in Puglia, dove produce olio e vino, con tanto di bollette mostrate in diretta. L’artista è tornato a sfogarsi sul tema intervistato dalla trasmissione radiofonica I lunatici, su Rai Radio 2: “È una cosa assurda. Non so come definire questa situazione. Tra gennaio ed agosto 2021 ho pagato 135.000 euro. Quest’anno ho pagato 340.000 euro. Vorrei che qualcuno mi spiegasse. È assurdo, una coltellata, una disgrazia inaspettata. Una spesa del genere è drammatica”.

Un problema evidentemente serissimo, come sanno bene tutte le famiglie italiane e le imprese, e che è tra i primi punti sui quali il nuovo governo dovrà intervenire. Ma nei confronti di Al Bano non mancano le polemiche da parte di chi sostiene che per lui, come per chiunque sia benestante, l’aumento dei prezzi dell’energia non sia realmente un dramma. A tal proposito il cantante ha ribattuto: “Sui social qualcuno commenta ‘tanto lui i soldi ce li ha’. Questa è la cosa che mi ha più colpito. Chi scrive questo è un cretino. Ma che discorso è? Questo non è un problema mio, è un problema della società”.