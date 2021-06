Sondaggi politici elettorali oggi 8 giugno 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Fratelli d’Italia (FdI) guidato da Giorgia Meloni, secondo leader più amato dagli italiani dopo il Presidente del Consiglio Mario Draghi, sfiora ormai il 20 per cento dei consensi (19,7), avvicinandosi sempre di più agli alleati-rivali della Lega di Matteo Salvini, inchiodata al 21 per cento, mentre cala ancora il Partito Democratico (-0,2%), che non raggiunge la soglia del 19 per cento (18,6).

A rivelarlo è Monitor Italia, l’ultimo sondaggio realizzato dall’Istituto Tecnè per l’agenzia Dire, secondo cui vola letteralmente la fiducia nel Presidente del Consiglio, che ha guadagnato quasi 4 punti percentuali nei sondaggi, attestandosi al 58 per cento e confermandosi il leader più amato dagli italiani. Cresce ancora il gradimento per Giorgia Meloni fino al 42,8 per cento (+0,3%). Segue l’ex premier Giuseppe Conte al 38,5 per cento dei consensi, in lieve calo dello 0,3 per cento.

Si conferma stabilmente al quarto posto il leader della Lega, Matteo Salvini, al 32,1 per cento (in salita dello 0,1%). Enrico Letta perde invece lo 0,1 per cento e scende al 29,1 per cento precedendo di un soffio Silvio Berlusconi al 29 per cento (+0,1%). In ascesa (+1,4%) il ministro della Salute Roberto Speranza, ora al 23,4 per cento. Scende invece il gradimento di Emma Bonino al 19,2 per cento (-0,3%), seguita da Carlo Calenda (+0,5%) con il 18,6 per cento e da Matteo Renzi (-0,1%) con il 10,1 per cento.

La Lega resta sempre primo partito col 21 per cento, mentre FdI arriva al 19,7 per cento, rosicchiando un altro 0,3 per cento. In terza posizione il Pd, che cala al 18,6 per cento, perdendo 0,2 punti percentuali. Ancora in calo il M5S con il 16,3 per cento, in discesa di un altro mezzo punto percentuale. Perde punti anche Forza Italia (9 per cento), segnando un -0,2 per cento nell’ultima settimana. Seguono Azione di Carlo Calenda al 2,9 per cento (-0,3%) e la Sinistra al 2,3 per cento (-0,1%), Italia Viva all’1,9 per cento (-0,2%). New entry invece per Coraggio Italia, il nuovo partito di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, che arriva all’1,9 per cento come la formazione guidata da Matteo Renzi, seguono i Verdi all’1,7 per cento (-0,1%) e +Europa all’1,3 per cento (+0,1%).

MONITOR ITALIA DI TECNÈ PER L’AGENZIA DIRE

LISTE

Lega 21 (=)

FDI 19,7 (+0,3)

PD 18,6 (-0,2)

M5S 16,3 (-0,5)

Forza Italia 9 (-0,2)

Azione 2,9 (-0,3)

Sinistra Italiana 2,3 (-0,1)

Italia Viva 1,9 (-0,2)

Coraggio Italia 1,9 (+1,9)

Verdi 1,7 (-0,1)

+Europa 1,3 (+0,1)

Fiducia nei leader

Mario Draghi 58 (+3,9)

Giorgia Meloni 42,8 (+0,3)

Giuseppe Conte 38,5 (-0,3)

Matteo Salvini 32,1 (+0,1)

Enrico Letta 29,1 (-0,1)

Silvio Berlusconi 29 (+0,1)

Roberto Speranza 23,4 (+1,4)

Emma Bonino 19,2 (-0,3)

Carlo Calenda 18,6 (+0,5)

Matteo Renzi 10,1 (-0,1)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

