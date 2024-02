Sondaggi politici elettorali oggi 8 febbraio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il 54 percento degli italiani è disposto a “sopportare il disagio” dei blocchi stradali. È quanto emerge dal sondaggio realizzato da Ipsos per la trasmissione di La7 “DiMartedì”, in cui due terzi degli intervistati si sono schierati a favore degli agricoltori sostenendo che la “commissione europea e il governo li penalizzano”. Solo il 16 percento è invece contrario alle proteste degli agricoltori e ritiene che non possano “ricevere sussidi ed aiuti di stato in eterno”, a fronte di un 18 percento che non risponde o non sa.

Un’altra domanda posta dall’istituto presieduto da Nando Pagnoncelli riguarda i blocchi stradali, attuati da agricoltori e ambientalisti. Il 54 percento dice di essere “disposto a sopportare il disagio di un blocco stradale: queste persone devono poter lottare per la loro causa”. Il 33 percento chiede invece di “smettere di bloccare le strade” perché “la gente deve poter circolare e lavorare”, mentre il 13 percento non sa, non ha risposto o è contraria a entrambe le posizioni.

La politica economica e fiscale del governo ha penalizzato soprattutto gli interessi di “pensionati e lavoratori dipendenti”, secondo il 30 percento degli intervistati. Il 23 percento ha invece risposto che i più penalizzati dalle politiche governativesono i “poveri” e il 14 percento ha scelto “commercianti, autonomi e partite Iva”. Solo il 5 percento ritiene che siano stati penalizzati gli “evasori”, la stessa percentuale che ha risposto “banche e multinazionali”. Ben il 23 percento non sa, non ha risposto o non indicherebbe nessuna delle categorie citate.

