Una donna per amica: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 11 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una donna per amica, film del 2014 diretto da Giovanni Veronesi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Francesco De Biase, avvocato, e Claudia Casamacchia, veterinaria di origini francesi, sono molto amici e affiatati. Un giorno nella vita di lei irrompe Giovanni, che in breve tempo la sposa. Il marito si rivela tuttavia un violento e Claudia si rifugia a casa di Francesco, che nel frattempo si è fidanzato con Lia, una sua collega, ed è in procinto di andare a convivere. Francesco si accorge ben presto che l’amicizia tra uomo e donna è più difficile del previsto, ed inizia a mentire a Lia sul rapporto di amicizia che intercorre tra lui e Claudia. In poco tempo, dopo che Claudia ha abbandonato il marito, in un momento di ebbrezza lascia che Francesco la baci; pentita, si concede poi una notte di sesso con Luca, un ex compagno di scuola. Francesco, che per caso la vede uscire di casa in ghingheri, la segue e la spia, e, dopo aver visto lo squallido spettacolo, capisce che è giunto il momento di tagliare definitivamente i ponti con Claudia…

Una donna per amica: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una donna per amica, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Francesco De Biase

Laetitia Casta: Claudia Casamacchia

Valeria Solarino: Anna

Monica Scattini: Elga

Geppi Cucciari: Cecilia

Virginia Raffaele: Patrizia

Antonia Liskova: Antonia

Flavio Montrucchio: Luca

Valentina Lodovini: Lia

Adriano Giannini: Giovanni

Miriam Dalmazio: Giulia

Emma Blasi: figlia di Francesco

Vittoria Amore: portinaia

Luigi Angiuli: signor Leo

Cinzia Marseglia: signora capelli bianchi

Antonella Bavaro: dottoressa

Giannicola Resta: direttore

Gennaro Diana: polizitto

Vito Mancini: poliziotto

Antonio Loiacono: poliziotto aeroporto

Alessandra Sarno: guardia

Lia Cellamare: segretaria Francesco

Alberto Mangiacavallo: sindaco

Chiara Torelli: segretario

Giuseppe Fusco: consigliere

Alessandro Intini: dottore

Vito Signorile: giudice

Andrea Iaia: Pierpaolo

Streaming e tv

Dove vedere Una donna per amica in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.