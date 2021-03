Titanic: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 8 marzo 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Titanic, film drammatico del 1997 co-montato, co-prodotto, scritto e diretto da James Cameron. La pellicola è un colossal epico-romantico di carattere storico interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nei ruoli di Jack e Rose, due membri di differenti classi sociali che s’innamorano durante il tragico viaggio inaugurale della durata di 4 giorni in mezzo all’oceano Atlantico del RMS Titanic. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Atlantico del nord, 1996. Il cacciatore di tesori Brock Lovett sta conducendo una spedizione per recuperare dal relitto affondato del transatlantico RMS Titanic un favoloso diamante, il Cuore dell’Oceano, andato perduto durante il naufragio. Lovett e la sua squadra riescono a riportare in superficie la cassaforte di Caledon Hockley, proprietario del diamante. Al suo interno però trovano solo il ritratto di una ragazza nuda con indosso il diamante, datato 14 aprile 1912. Un’anziana vedova dell’Iowa, Rose Dawson Calvert, viene a sapere del ritrovamento guardando la TV e contatta Lovett sostenendo di essere la donna del ritratto, Rose DeWitt Bukater, una passeggera della prima classe del Titanic ritenuta morta nel naufragio. Accertata la sua identità dopo essere arrivata sulla nave di Lovett, Rose accetta di raccontare la propria storia e cosa accadde durante il suo viaggio sul Titanic.

Titanic: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Titanic, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo DiCaprio: Jack Dawson

Kate Winslet: Rose DeWitt Bukater

Billy Zane: Nathan Caledon “Cal” Hockley

Gloria Stuart: Rose a 102 anni (Rose Dawson Calvert)

Frances Fisher: Ruth DeWitt Bukater

Kathy Bates: Margaret “Molly” Brown

Bill Paxton: Brock Lovett

Danny Nucci: Fabrizio De Rossi

Victor Garber: Thomas Andrews

Bernard Hill: comandante Edward Smith

Jonny Phillips: Charles Lightoller

Jonathan Hyde: Bruce Ismay

Jason Berry: Tommy Ryan

David Warner: Spicer Lovejoy

Lewis Abernathy: Lewis Bodine

Suzy Amis: Lizzy Calvert

Streaming e tv

Dove vedere Titanic in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 8 marzo 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

