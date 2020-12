L’anno che verrà streaming e diretta tv: dove vedere lo show di Capodanno 2021

Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno 2021), alle ore 21 – subito dopo il messaggio del Presidente della Repubblica – su Rai 1 va in onda L’anno che verrà, lo show condotto da Amadeus che accompagnerà il pubblico verso il nuovo anno. Ma dove sarà possibile vedere lo show per il Capodanno 2021, L’anno che verrà in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo spettacolo, come detto, va in onda oggi – giovedì 31 dicembre 2020 – alle ore 21 su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre.

L’anno che verrà streaming live e radio

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sarà possibile seguire lo show anche via radio in diretta su Rai Radio1 attraverso uno speciale evento radiofonico con Marcella Sullo, Duccio Pasqua e John Vignola.

Ospiti

Ma quali saranno gli ospiti de L’anno che verrà, in onda stasera – 31 dicembre 2020 – su Rai 1 per il Capodanno 2021? Sul palco, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, ci saranno Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e, per i più piccoli, i protagonisti della serie animata dei 44 Gatti, Lampo, Milady, Polpetta e Pilù.

