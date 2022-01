Il cacciatore e la regina di ghiaccio: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio (The Huntsman: Winter’s War), film del 2016 diretto da Cedric Nicolas-Troyan. Il film è un prequel/spin-off/sequel del film del 2012 Biancaneve e il cacciatore, entrambi ispirati ai personaggi della fiaba di Biancaneve dei fratelli Grimm. Il film è anche liberamente ispirato alla fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen. Tra gli interpreti principali figurano Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt e Jessica Chastain. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Molti anni prima degli eventi narrati nel film precedente, la perfida strega Ravenna si serve della sua bellezza e della sua magia per impadronirsi di un regno dopo l’altro come farà, come si è visto, con il padre di Biancaneve. Sua sorella Freya, nel frattempo, si innamora di un giovane promesso ad un’altra, con il quale ha una bambina. La loro unione è però contrastata da vari fattori tra cui la completa disapprovazione di Ravenna; i due pianificano di sposarsi in segreto, ma mentre Freya lo attende nel punto concordato il suo amato uccide la loro bambina. Quando la donna scopre ciò che è accaduto, a causa del grande dolore in lei si risveglia un potentissimo potere magico in grado di controllare il ghiaccio. Grazie a esso Freya uccide il suo amato, dopodiché si congeda da sua sorella e si stabilisce nei regni del Nord. Sopraffatta dal dolore per quanto è accaduto, Freya rapisce i bambini dei regni limitrofi e li addestra all’arte della guerra, in modo da crearsi un proprio esercito; a essi e ai suoi sudditi Freya proibisce inoltre l’amore, che per lei è stato dannoso e doloroso. Tuttavia, i suoi due migliori soldati, Eric e Sara, finiscono per innamorarsi, e si sposano in segreto. Tuttavia Freya lo scopre e separa i due, in procinto di scappare, con una lastra di ghiaccio. Attraverso essa, Eric vede Sara venir uccisa da un loro compagno, prima di venir sconfitto e bandito dal regno. Eric diventerà poi il Cacciatore che, in principio assoldato da Ravenna per catturare Biancaneve riuscita a fuggire, aiuterà invece quest’ultima a sconfiggere la regina.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Hemsworth: Eric, il cacciatore

Charlize Theron: Ravenna, la regina cattiva

Emily Blunt: Freya, la regina di ghiaccio

Jessica Chastain: Sara, la guerriera

Nick Frost: Nion

Sam Claflin: Re William

Rob Brydon: Gryff

Alexandra Roach: Doreena

Colin Morgan: Duca di Blackwood

Sheridan Smith: Bromwyn

Sope Dirisu: Tull

Sam Hazeldine: Leifr

Liam Neeson: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Il cacciatore e la regina di ghiaccio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.