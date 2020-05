Coronavirus, 33 nuovi casi a Roma: 4 nuclei familiari contagiati a un funerale

Sono cinquanta i nuovi contagiati dal Covid 19 nella regione Lazio: trentatre casi positivi a Roma, dieci in provincia e sette nel resto della regione. Diciotto nuovi casi rispetto a 24 ore prima (quando in tutto il Lazio se ne registrarono 32). Dei nuovi casi a Roma ben 18 sono “riferibili a un cluster di quattro nuclei familiari dovuto alla partecipazione ad un funerale”. Intanto da Rieti è arrivata una buona notizia: una paziente di 104 anni è guarita dal Coronavirus. In tutto sono centocinquantasei i guariti; sei i decessi.

Contagiati al funerale

I 4 nuclei familiari contagiati dal Coronavirus a Roma risultano essere residenti in un’unica palazzina nel territorio del XV Municipio. Posti in isolamento la loro situazione sarebbe sotto controllo. “Oggi registriamo un dato di 50 casi positivi nelle ultime 24 ore e di questi 18 sono legati ad un cluster di quattro nuclei famigliari posti in isolamento nella Asl Roma 1 e causato dalla partecipazione ad un funerale – le parole dell’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato -. Dobbiamo porre molta attenzione nei comportamenti individuali soprattutto con parenti ed amici e agire sempre pensando di avere di fronte potenziali positivi”.

Il bollettino dello Spallanzani di domenica 17 maggio

Durante la mattinata di oggi, 17 maggio, è uscito il consueto bollettino dell’Istituto Spallanzani: sono ricoverati nell’istituto epidemiologico 101 pazienti, ci cui 55 positivi al Covid 19 e 46 sottoposti ad indagini. Nove i pazienti che necessitano di supporto respiratorio. Sono invece 438 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali.

