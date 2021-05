Chiamami ancora amore streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Questa sera, lunedì 17 maggio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore, la nuova serie tv in tre puntate con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati che racconta la battaglia legale di una ex coppia. Un nuovo dramma familiare che si pone l’obiettivo di raccontare cosa succede quando l’amore in una coppia finisce e soprattutto quando un figlio diventa motivo di vendetta. Dove vedere la terza e ultima puntata di Chiamami ancora amore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda dal 17 maggio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Chiamami ancora amore streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Location

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Chiamami ancora amore, ma dove è stata girata (location) la fiction? I bellissimi paesaggi sono quelli del paese di Bracciano e del suo incantevole lago, una location alle porte di Roma molto amata sia dai locali sia dai turisti in visita e che, nonostante la sua popolarità, riesce a conservare un’autenticità tipica delle destinazioni fuori dai circuiti del turismo di massa. La cittadina di Bracciano gode di una particolare fama soprattutto grazie al meraviglioso Castello Orsini-Odescalchi, una parte integrante dello skyline del borgo e che quindi è protagonista indiscusso della fiction. Tra le location di Chiamami ancora amore anche Anguillara Sabazia, piccolo gioiello architettonico, ma con alcune piccole spiagge sempre sul lago di Bracciano.