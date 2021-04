Acts of Violence: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 22 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Acts of Violence, film del 2018 diretto da Brett Donowho, con protagonisti Bruce Willis e Cole Hauser. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roman MacGregor ed i suoi due fratelli, ex militari, partono per rintracciare e salvare la sua fidanzata, rapita da trafficanti di esseri umani. I fratelli MacGregor si uniscono a James Avery, un poliziotto che indaga sulla tratta di esseri umani e combatte la burocrazia corrotta.

Acts of Violence: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Acts of Violence, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bruce Willis: il detective James Avery

Cole Hauser: Deklan MacGregor

Shawn Ashmore: Brandon MacGregor

Ashton Holmes: Roman MacGregor

Melissa Bolona: Mia

Sean Brosnan: Vince

Sophia Bush: la detective Brooke Baker

Mike Epps: Max Livington

Tiffany Brouwer: Jessa MacGregor

Jenna B. Kelly: Haley

Patrick St. Esprit: Hemland

Rotimi: Frank

Matthew T. Metzler: Richard

Streaming e tv

Dove vedere Acts of Violence in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 22 aprile 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

