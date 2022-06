Scoperto il batterio più grande del mondo: è visibile ad occhio nudo e arriva a 2 centimetri

In una palude di Guadalupe è stato scoperto e analizzato un batterio gigante, il più grande al mondo, che gode della notevole e impressionante proprietà di essere visibile a occhio nudo. “È 5.000 volte più grande della maggior parte dei batteri. Per contestualizzare, sarebbe come un essere umano alto come il Monte Everest”, ha affermato uno degli studiosi che ha analizzato il super-batterio, Jean-Marie Volland, del Joint Genome Institute (JGI) del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DOE). Nel numero del 24 giugno 2022 della rivista “Science”, Volland e i suoi colleghi hanno descritto le caratteristiche morfologiche e genomiche di questo gigantesco batterio filamentoso, insieme al suo ciclo vitale.

Lo strano microrganismo, battezzato con il nome di Thiomargarita magnifica, ha una lunghezza di circa 1 cm ed circa 50 volte più grande di tutti i gli batteri giganti conosciuti.

Secondo il coautore dello studio pubblicato su Science, Jean-Marie Volland (biologo marino e scienziato presso il California’s Laboratory for Research), il Thiomargarita Magnific a può crescere fino a 2 centimetri di lunghezza. Per avere un termine di paragone, ci vogliono più di 625.000 batteri di Escherichia coli per fare un Thiomargarita Magnifica. Nonostante le dimensioni il batterio avrebbe una superficie «particolarmente incontaminata», sostiene lo studio, priva dei microrganismi che vivono sulla superficie delle piante e degli animali viventi