A che serve l’orgasmo femminile? Finalmente una ricerca scientifica lo ha scoperto

Per anni gli scienziati e i sessuologi hanno dibattuto su quale potesse essere la funzione dell’orgasmo femminile, ma non era mai stata fatta luce sul fenomeno. Una nuova ricerca apparsa sulla rivista dell’Accademia delle scienze degli Stati Uniti (Pnas) e curata da ricercatori di Yale e Cincinnati adesso avanza una nuova ipotesi: si tratta di un espediente dell’evoluzione per favorire l’evoluzione.

La scienza era già giunta alla conclusione che l’orgasmo femminile in sé non avesse alcuna funzione riproduttivo. Ma secondo i ricercatori di Yale è improbabile si sia sviluppato per caso.

Gunter P. Wagner e Mihaela Pavlicev, hanno lavorato sulla teoria secondo cui i meccanismi psicologici dell’orgasmo femminile si sarebbero sviluppati originalmente per indurre l’ovulazione durante il rapporto sessuale. Un fenomeno comune a diversi mammiferi, come conigli, gatti, cammelli e furetti, ma non nell’uomo e i grandi primati.

Secondo la loro teoria, i farmaci che agiscono sull’orgasmo umano, come la fluoxetina, dovrebbero fare altrettanto sull’ovulazione negli animali nei quali l’ovulazione è indotta dal rapporto sessuale.

I ricercatori hanno somministrato la fluoxetina a femminine di coniglia prima del rapporto sessuale e, quando questo è avvenuto, hanno notato che il numero di ovulazioni era calato del 30 per cento. In un altro esperimento l’ovulazione è stata indotta con l’iniezione di un farmaco, che non ha avuto particolari effetti sull’ovulazione.

Secondo i ricercatori, i dati confermerebbero l’ipotesi che l’ovulazione indotta durante il rapporto sessuale nei conigli sia ‘l’omologo’ dell’orgasmo femminile umano e che questi processi abbiano una comune origine evolutiva.

Potrebbero interessarti Un buco nero ha squarciato una stella | VIDEO Chi era Herbert Kleber, l’uomo celebrato da Google nel Doodle di oggi, 1 ottobre Autunno 2019, è il giorno dell'equinozio: arriva la nuova stagione

• Orgasmo femminile e squirting: tutto quello che avreste sempre voluto sapere

• Cosa significa vivere col vaginismo, il disturbo che rende il sesso un’esperienza straziante