La capsula Crew Dragon della missione Nasa SpaceX ha fatto ritorno sulla Terra. La navetta su cui si trovano i due astronauti americani Bob Behnken e Doug Hurley è atterrata stasera con un ammaraggio nel Golfo del Messico, al largo di Pensacola, in Florida, intorno alle 20,40 italiane.

La Crew Dragon, pesante 12 tonnellate, si era staccata qualche ora prima dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) per fare il suo ritorno sulla Terra. Poi il perfetto “splashdown” ripreso dalle immagini ufficiali della Nasa.

Sono partite adesso le operazioni di recupero. La navicella appare galleggiare in mare senza sbilanciamenti, il che significa che non dovrebbero esserci lesioni che potrebbero farla affondare complicandol’operazione.

Era dal 1975, con le missioni Apollo-Soyuz, che gli astronauti non tornavano a casa con questa procedura, entrata nella Storia con la conquista della Luna. Con lo Space Shuttle, infatti, gli astronauti planavano fino alla pista di atterraggio.

I due astronauti erano decollati dal Kennedy Space Center della Nasa il 30 maggio con per la missione di esordio di Space X di Elon Musk, prima compagnia privata a inviare astronauti nello spazio: la seconda partenza è prevista per settembre.

Il progetto è fondamentale per le ambizioni di Washington di emancipare la propria corsa allo spazio dalla dipendenza dai russi, dopo essersi appoggiata per anni sulla Soyuz. Qui sotto il video dell’ammaraggio in diretta:

