La scienziata italiana Fabiola Gianotti è stata riconfermata direttrice generale del Cern di Ginevra

La scienziata italiana Fabiola Gianotti è stata riconfermata direttrice generale del Cern di Ginevra, uno dei più importanti laboratori di fisica al mondo. Si tratta della prima volta che un direttore generale viene riconfermato alla guida del Cern, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare. Ad annunciare la notizia, che riempie di prestigio l’Italia intera, è il Cern con un tweet. Gianotti è tra gli studiosi che hanno osservato per la prima volta il cosiddetto bosone di Higgs, la particella che dà massa a tutto ciò che ci circonda.

Qui il tweet del Cern:

“È un grande onore e privilegio, ma anche un’enorme responsabilità. Provo una grande emozione”, ha detto la scienziata italiana commentando la nomina bis. “Sono molto grata al consiglio del Cern e ai suoi Paesi membri per la loro fiducia. Voglio ringraziare il mio Paese, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci), il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (Miur) e i colleghi dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) per il loro sostegno. Sono felice di poter contribuire a rappresentare gli scienziati italiani all’estero”, ha aggiunto Gianotti, sottolineando che si continuerà a studiare i segreti della Natura.

Saranno altri cinque anni pieni di sfide per la fisica Gianotti. “Dovremo studiare in dettaglio le caratteristiche del bosone di Higgs. Continueremo i nostri studi con l’acceleratore Lhc e il suo successore, di cui stiamo già discutendo per cercare di rispondere a questioni ancora aperte sulla materia e l’universo”, ha concluso Gianotti.

Tantissimi i messaggi di stima e congratulazioni alla scienziata. Tra questi anche il ministro dell’Istruzione e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti: “La sua nomina ci indica la via per la crescita e la competitività del Paese: più soldi per la ricerca, più attenzione all’economia della conoscenza”, ha scritto il ministro.

Anche la Farnesina esprime grande soddisfazione per la rielezione di Fabiola Gianotti a Direttore Generale del CERN per il quinquennio 2021-2025. “Per il laboratorio più importante al mondo nel campo della fisica delle particelle è la prima volta che il Direttore Generale uscente viene riconfermato per un secondo mandato. La professoressa Gianotti, prima donna nella storia del CERN a ricoprire la massima carica direttiva ha ottenuto una maggioranza di voti di oltre i due terzi necessari per vincere l’elezione in prima battuta, confermando l’apprezzamento del suo operato e delle sue doti scientifiche a livello internazionale”, ha detto il ministero degli Esteri.