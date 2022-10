Eclissi solare 25 ottobre 2022: a che ora e come vederla, orario, quando, oggi, Italia, parziale

A che ora e come vedere l’eclissi solare di oggi, 25 ottobre 2022? Il fenomeno sarà visibile a partire dalle ore 11.30 circa e durerà due ore. Sarà un’eclissi soltanto parziale, visibile meglio al Nord. La percentuale di diametro solare coperta andrà dal 29% circa nel Nord al 22% al Sud. Lo spettacolo a cui assisteremo sarà quello di un anello infuocato nel cielo.

A che ora, orario

Non essendo totale non vedremo scendere di colpo la notte, ma certamente potremo apprezzare una significativa diminuzione della luce solare. Il massimo di copertura si vedrà dalla città di Belluno con un disco solare coperto per il 30%, il minimo invece a Palermo con un disco coperto per il 22%. Il fenomeno durerà circa due ore: inizierà tra le 11:15 e le 11:35 e terminerà intorno alle 13:20.

Nel dettaglio, l’eclissi parziale di Sole avrà inizio alle 11.26, ora di Roma, di martedì 25 ottobre. Terminerà alle 13.21. Il momento di oscuramento massimo del disco solare sarà alle 12.20. Sarà coperto il 27% del diametro solare. L’orario di inizio e di fine e la percentuale di Sole oscurato dipende dalla posizione geografica: l’oscuramento sarà maggiore al Nord e minore al Sud.

Come vedere l’eclissi solare del 25 ottobre 2022, streaming

Il consiglio che vi diamo è di evitare di guardare l’eclissi direttamente, a occhio nudo. Infatti la radiazione luminosa (anche quella non visibile) può provocare danni permanenti alla vista anche se l’astro è parzialmente oscurato. Il fai da te è dunque assolutamente da evitare: non usare vecchie fotografie, radiografie, vetri affumicati o occhiali da sole. Meglio acquistare filtri e occhiali appositi, disponibili anche online a un prezzo tutto sommato contenuto; in alternativa, ci si può servire anche di occhiali da saldatore, con indice di protezione almeno numero 14. Binocoli e telescopi possono essere utilizzati con filtri appositi per l’osservazione che sono in vendita in negozi e siti specializzati. Lo stesso per le macchine fotografiche con il consiglio di regolare manualmente messa a fuoco ed esposizione.

E in diretta streaming? Dove vedere live l’eclissi solare del 25 ottobre 2022? L’intero evento sarà trasmesso on line in diretta dal Virtual Telescope, sul loro sito, con il commento dell’astrofisico Gianluca Masi.