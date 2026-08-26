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Scienza

Nuovo spettacolo in arrivo nei cieli italiani: arriva l’eclissi lunare

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Foto AGF

Appuntamento all'alba del 28 agosto: per osservarla non serve munirsi di lenti speciali

di Giovanni Macchi
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Dopo l’eclissi solare del 12 agosto, il cielo di questa fine estate ci regalerà un altro spettacolo raro. All’alba del 28 agosto, infatti, potremo assistere all’eclissi lunare, fenomeno astronomico che si verifica quando la Terra si trova esattamente in linea tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite.

Il fenomeno sarà visibile nelle Americhe (ad eccezione dell’Alaska e del Canada nord-occidentale), nell’Europa occidentale e nell’Africa occidentale.

Dal punto di osservazione dell’Italia, l’inizio dell’eclissi lunare è previsto intorno alle 4.40 del mattino, ma il momento chiave sarà intorno alle 6.10, quando oltre il 90% del disco lunare sarà coperto dall’ombra della Terra: a quel punto la Luna assumerà un particolare colore rossastro.

Lo spettacolo sarà più nitido e prolungato visto dal Sud Italia, dove a quell’ora il satellite sarà molto basso sull’orizzonte occidentale. Al Nord, invece, la Luna tramonterà prima che l’eclissi possa raggiungere il suo massimo.

Il fatto che l’eclissi lunare arrivi sedici giorni dopo quella solare non è una coincidenza. Come ha spiegato all’Ansa l’astrofisica Alessandra Masi, “in queste finestre, che si verificano quando il Sole si trova vicino ai nodi dell’orbita lunare, possono verificarsi due eclissi separate da circa due settimane”.

Questa eclissi fa parte della serie Saros 138: le eclissi di una data serie Saros sono separate da 18 anni, 11 giorni e 8 ore. L’eclissi precedente di questa serie si è verificata il 16 agosto 2008, mentre la prossima avrà luogo il 7 settembre 2044.

A differenza delle eclissi solare, per osservare l’eclissi lunare non occorre munirsi di occhiali speciali: lo spettacolo può essere ammirato a occhio nudo.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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