Il cervello, prima di morire, riproduce i ricordi migliori: lo studio che lo dimostra

Uno studio negli Stati Uniti ha registrato un cervello morente scoprendo che negli ultimi istanti di vita potremmo rivivere alcuni dei nostri migliori ricordi. Gli scienziati statunitensi hanno catturato accidentalmente per la prima volta ciò che accade al cervello mentre si spegne: Ajmal Zemmar, neurochirurgo dell’Università di Louisville, nel Kentucky, che ha organizzato lo studio, ha dichiarato che “attraverso la generazione di oscillazioni coinvolte nel recupero della memoria, il cervello potrebbe riprodurre un ultimo ricordo di eventi importanti della vita appena prima di morire”. Il risultato è stato ottenuto quando un paziente di 87 anni, in cura per epilessia e collegato ad un elettroencefalogramma, improvvisamente ha avuto un infarto ed è morto. I 15 minuti precedenti la sua morte sono stati registrati e nei 30 secondi finali del battito cardiaco del paziente è stato individuato un aumento di onde cerebrali molto specifiche, note come oscillazioni gamma, collegate a eventi come il recupero della memoria, la meditazione e il sogno. Questo potrebbe significare – anche se sono necessari molti altri studi – che potremmo vedere una sorta di ‘amarcord’ dei nostri migliori ricordi mentre lasciamo la vita terrena.