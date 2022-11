Scoperto un enorme asteroide “killer” che si sta dirigendo verso la Terra

Desta attenzione l’asteroide “killer di pianeti” che incrocia l’orbita terrestre. 2022 AP7, questo il nome dell’enorme asteroide, è stato segnalato da un team di studiosi alla ricerca di rocce spaziali all’interno delle orbite della Terra e di Venere. L’autore principale dello studio Scott Sheppard e i suoi colleghi della Carnegie Institution for Science di Washington scrivono sull’”Astronomical Journal” di aver trovato tre asteroidi “piuttosto grandi”, uno dei quali – appunto 2022 AP7 – attraversa l’orbita terrestre, rendendolo potenzialmente pericoloso. Con un diametro compreso tra circa 1,1 e 2,3 chilometri, il team afferma che l’AP7 del 2022 è il più grande asteroide potenzialmente pericoloso scoperto dal 2014 e uno dei più grandi mai trovati.

“Qualsiasi asteroide di dimensioni superiori a un chilometro è considerato un ‘killer di pianeti’ (planet killer)”, ha detto Sheppard. Se un enorme oggetto del genere colpisse la Terra, l’impatto sarebbe devastante per la vita come la conosciamo, con polvere e sostanze inquinanti sollevate nell’atmosfera, dove rimarrebbero per anni. “La superficie terrestre probabilmente si raffredderebbe in modo significativo a causa del fatto che la luce solare non arriverebbe sul pianeta. Sarebbe un evento di estinzione di massa come non si vedeva sulla Terra da milioni di anni”, ha spiegato lo scienziato.

Lo studio però non vuole creare allarmismi eccessive, e offre anche rassicurazioni: “Non ha alcuna possibilità di colpire la Terra, al momento”. 2022 AP7, infatti, attraversa l’orbita terrestre quando la Terra si trova dall’altra parte del sole. Sheppard ha aggiunto che nel tempo l’asteroide inizierà ad attraversare l’orbita terrestre più vicino a dove si trova il nostro pianeta. Ma, ha detto, “questo avverrà tra secoli e non conosciamo l’orbita del 2022 AP7 abbastanza precisamente per dire molto su pericoli così futuri”. Lo studioso infine ha chiarito che il team si aspetta di trovare “qualche altro” oggetto vicino alla Terra di dimensioni pari o superiori a 1 km entro un paio d’anni.