Trucchi antietà: scopri la corretta skincare routine quotidiana

I trucchi antiage riservati al viso, consentono di mantenere un incarnato luminoso e in salute. Ad aiutare la pelle in questo percorso, è la scelta base di tutta una serie di prodotti per la tua skincare routine quotidiana.

Di fondamentale importanza non è soltanto poter disporre di prodotti e tecniche, che regalano soluzioni antietà per prendersi cura della pelle, ma è determinante seguire preziosi trucchi e consigli, per rallentare l’inevitabile processo biologico di declino e deterioramento della pelle.

Eliminare le impurità per facilitare il turn over cellulare

Un punto di partenza essenziale è la detersione, che consente di eliminare le impurità della pelle, rimuovere le cellule morte e stimolare la produzione di quelle nuove. Per facilitare il turn over cellulare è essenziale detergere regolarmente la pelle sera e mattina, e almeno una volta la settimana praticare un’esfoliazione profonda, utilizzando uno scrub.

Rivitalizzare la pelle

Un corretto percorso di rivitalizzazione della pelle si rivela ideale per dare una sferzata di energia, scegliendo di utilizzare prodotti a base di acido ialuronico, che fungono da soluzioni super idratanti, perfetti per prevenire la formazione delle rughe, e limitare la consistenza di quelle esistenti.

Nella skincare quotidiana è corretto inserire sieri antietà e creme contorno occhi, come quelle ispirate alla scienza del microbioma della pelle, creme viso giorno e notte con trattamenti anti-età dalla tripla efficacia, a base di estratto di semi di Lino, per rughe visibilmente ridotte, una pelle più compatta e un colorito omogeneo. E, non ultime, formule arricchite con estratti di rosa che, giorno dopo giorno, riducono le rughe e consentono al contorno occhi di apparire riposato e rigenerato, per un aspetto più luminoso, più giovane e maggiormente espressivo.

Integratori alimentari e una corretta dieta per contrastare i radicali liberi

Se la dieta svolge un ruolo decisivo nel contrastare i radicali liberi, e rallentare l’invecchiamento della pelle, altrettanto interessante è l’uso d’integratori alimentari. Soluzioni come quelle a base di acido alfalipoico, un antiossidante sintetizzato dal nostro corpo, che risulta anche più potente delle vitamine, e garantisce un effetto bloccante dei radicali liberi su elastina e collagene.

Per quel che concerne le scelte alimentari antiage, è bene evitare cibi eccessivamente ricchi di grassi e zuccheri, che inducono una reazione distruttiva su collagene ed elastina. A garanzia di un’azione anti età meglio inserire nella dieta frutta e verdura, pesce azzurro, semi oleosi come quelli di chia, lino e zucca.

Contrastare l’invecchiamento con l’esercizio fisico e l’ossigenazione dei tessuti

L’esercizio fisico, e la conseguente ossigenazione dei tessuti cutanei, sostengono un interessante percorso antiage.

Praticare un’attività sportiva, fare una passeggiata a passo sostenuto, andare in bicicletta, correre e tanto altro ancora, consentono l’immissione di una maggiore quantità di ossigeno all’interno del nostro corpo, che arricchisce le cellule dell’organismo.

Ossigenare le cellule è possibile anche con un semplice esercizio. Si deve contare sino a tre praticando un’inspirazione profonda che dilata, in progressione, addome e torace, e gonfia le spalle. Poi non resta che trattenere il fiato, contando sino a dodici, e far uscire l’aria lentamente. Per una buona ossigenazione dei tessuti, e un chiaro effetto anti-età, è bene ripetere l’operazione sette volte ogni giorno.