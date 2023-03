Su TikTok lo usano per dimagrire, ma il farmaco per diabetici è introvabile

Una delle recenti mode inarrestabili su TikTok riguarda il consumo di un farmaco vitale per chi soffre di diabete di tipo 2. Si chiama Ozempic ed è finito per diventare un medicinale molto utilizzato per la perdita di peso.

Ciò ha comportato gravi problemi per chi ne ha davvero bisogno, visto che la sua disponibilità inizia a scarseggiare a causa della forte richiesta.

Come riporta Repubblica, i video legati al farmaco su TikTok hanno raggiunto il mezzo miliardo di visualizzazioni. La moda, dunque, non sembra essere passeggera.