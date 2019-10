Spray nasale contro la depressione, arriva il via libera dell’agenzia europea

Spray contro depressione: via libera all’esketamina

Uno spary nasale contro la depressione. Arriva il via libera dell’Europa. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato l’approvazione dell’esketamina, farmaco in spray nasale da usare per il trattamento della depressione grave resistente alle terapie.

Se approvato dalla Commissione Ue, sarà il primo nuovo meccanismo d’azione per il trattamento del disturbo depressivo maggiore negli ultimi 30 anni.

Secondo le indicazioni del Chmp, il farmaco in spray dovrà essere assunto insieme ad un altro antidepressivo in forma orale (un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina o un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina e della norepinefrina). Attualmente circa un terzo dei pazienti non risponde alle terapie disponibili.

I dati di sicurezza ed efficacia emersi in cinque diversi studi hanno dimostrato che il trattamento con esketamina spray nasale, più un antidepressivo orale iniziato ex novo, riduce i sintomi depressivi già dal secondo giorno. Un’efficacia che si è mantenuta nel tempo per la maggior parte dei pazienti e ha ridotto il rischio di ricadute.

La decisione finale entro fine anno

Il parere positivo del Chmp segue l’approvazione della statunitense Food and Drug Administration avvenuta lo scorso marzo. Il trattamento sarà ora riesaminato dalla Commissione Europea, che dovrà decidere se concedere o meno l’autorizzazione all’immissione al commercio in tutta Europa. La sua decisione finale è attesa entro la fine dell’anno.

