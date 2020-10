Scoperto un nuovo organo nella testa tra la cavità nasale e la gola

Un team di esperti potrebbe aver scoperto un nuovo organo nella testa che finora è rimasto nascosto agli occhi degli scienziati. Ad accorgersene, per puro caso, sono stati gli esperti del Netherlands Cancer Institute, mentre stavano sottoponendo alcuni pazienti malati di cancro a un esame diagnostico molto avanzato, che permette di visualizzare nel dettaglio i tumori. Nel corso dell’esame, i medici hanno notato un insieme di ghiandole salivari nascoste nello spazio in cui la cavità nasale incontra la gola. “Conoscevamo l’esistenza di tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non in quella zona” ha dichiarato uno degli esperti. “Le nostre conoscenze precedenti ci indicano come le uniche ghiandole salivari o mucose siano presenti nel rinofaringe e si caratterizzano per dimensioni microscopicamente ridotte, e distribuite uniformemente in tutta la mucosa”.

Nel corso degli esami, i medici hanno potuto osservare nel dettaglio una coppia di ghiandole, finora mai documentate, assai simili a quelle salivari. “Queste ghiandole tubariche sono state osservate nelle scansioni di tutti i 100 pazienti esaminati nello studio, e le indagini fisiche di due cadaveri hanno anche mostrato la misteriosa struttura bilaterale, rivelando delle aperture del condotto drenante macroscopicamente visibili verso la parete rinofaringea” rivelano gli esperti. Secondo i medici le ghiandole finora non sono mai state individuate perché in una posizione “anatomica scarsamente accessibile”. Tuttavia, diversi scienziati si sono mostrati già scettici riguardo l’ipotesi di un nuovo organo presente nella testa. A chiarire ogni dubbio e a eventualmente ufficializzare la presenza di un nuovo organo saranno gli ulteriori esami che verranno effettuati nelle prossime settimane.

