Via libera dell’Aifa: la pillola che previene il contagio da Hiv sarà gratuita dietro ricetta

L’Italia fa un passo avanti nella prevenzione dell’Aids: il Cpr di Aifa, cioè il Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco, ha dato il via libera alla piena rimborsabilità dei medicinali a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, utilizzati per la cosiddetta Prep, la profilassi pre-esposizione. Saranno quindi del tutto gratuiti dietro ricetta, mentre fino ad ora costavano tra i 50 e i 60 euro a confezione. Tra i principali utilizzatori del farmaco ci sono gli uomini che fanno sesso con altri uomini, ma può essere richiesto anche da persone eterosessuali che ritengono di rischiare il contagio. Il farmaco è ora inserito in fascia A, rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. “La rimborsabilità della Prep costituisce un importante passo in avanti nella prevenzione dell’infezione da Hiv, poiché rende il farmaco fruibile da tutte le persone.

La Prep è però un percorso, che, oltre alla prescrizione del farmaco comprende lo screening periodico delle infezioni sessualmente trasmesse (IST), che al momento è, nella maggior parte delle regioni italiane, ancora a carico dell’utente. Auspichiamo una completa presa in carico del percorso per garantire una prevenzione efficace e completa consapevolezza”, ha commentato Bruno Marchini, presidente di Anlaids Onlus, l’associazione che dal 1985 si batte per la lotta all’HIV e Aids.

Nel 2015 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) suggeriva ai Paesi dell'Ue di adottare la PrEP nei programmi nazionali di prevenzione per i gruppi di popolazione a rischio. Se assunta correttamente, la profilassi offre una protezione dall'infezione che sfiora il 100%.