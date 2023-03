Napoli, bambini autistici senza terapia da mesi: “Mio figlio sta regredendo”

A causa di un contenzioso sorto tra l’Aias di Afragola (Napoli) e l’Asl, sono quasi 50 i pazienti disabili che da mesi non hanno accesso alle cura. Nella maggior parte dei casi si tratta di bambini autistici. Le famiglie sono in grave difficoltà.

Il papà di uno di loro ha spiegato: “Mio figlio sta regredendo, non sappiamo più cosa fare. Si sente frustrato e rifiutato, e sta diventando a tratti violenti. Sono sei anni che mio figlio fa terapia, le cose andavano bene, ma in questi cinquanta giorni è regredito tantissimo e sicuramente se e quando riprenderanno le terapie ci vorrà tantissimo tempo per recuperare tutto questo che abbiamo perso”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, la quale in una call con l’associazione “La Battaglia di Andrea”, che si batte per i diritti dei disabili, ha comunicato che dalle informazioni acquisite dalla regione Campania la soluzione sembra ormai vicina.

“Siamo fiduciosi dell’intervento del Ministro Locatelli, ma siamo anche molto preoccupati perché ad oggi non abbiamo nessuna nuova informazione al riguardo, l’unica cosa che sappiamo è che ormai sono passati quasi due mesi e questi bambini sono senza terapie, e questa è l’unica cosa che per noi conta. Alcune mamme ci hanno segnalato che i figli stanno avendo problemi nella loro vita quotidiana, dalla scuola alla vita familiare, stanno diventando scontrosi, qualcuno violento e sembra che nessuno riesca a trovare una soluzione”, ha dichiarato Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea”.