Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Salute
Salute

Visite regolari, percorsi personalizzati e sanzioni alle aziende: cosa possiamo imparare dalla “Metabo Law” in vigore in Giappone contro l’obesità

Immagine di copertina

Ogni anno, tutti i giapponesi tra i 40 e i 74 anni vengono sottoposti alla misurazione della circonferenza della vita durante le visite sanitarie. Superare le soglie di 85 cm per le donne e 90 cm per gli uomini non comporta una multa, ma l’attivazione di un percorso di counselling e monitoraggio personalizzato. Le imprese, però, devono assicurarsi che i dipendenti partecipino ai controlli

di Lara Tomasetta
Immagine dell'autore

Nel 2008 il Giappone ha introdotto la Metabo Law, una legge pensata per contrastare la sindrome metabolica e promuovere la prevenzione. L’idea è semplice ma rivoluzionaria: la salute non è solo responsabilità del singolo, ma un dovere collettivo che coinvolge anche imprese e amministrazioni. Ogni anno, tutti i giapponesi tra i 40 e i 74 anni vengono sottoposti alla misurazione della circonferenza della vita durante le visite sanitarie. Superare le soglie di 85 cm per le donne e 90 cm per gli uomini non comporta una multa, ma l’attivazione di un percorso di counselling e monitoraggio personalizzato. Le aziende, però, devono assicurarsi che i dipendenti partecipino ai controlli: se non raggiungono gli obiettivi di salute fissati, rischiano sanzioni economiche.

Il messaggio è chiaro: la salute dei lavoratori è anche una leva di produttività e sostenibilità. La Metabo Law ha spinto le imprese a integrare programmi di benessere nelle politiche per le risorse umane, rendendo la prevenzione parte della cultura aziendale. I risultati, tuttavia, sono contrastanti: alcuni studi mostrano miglioramenti solo parziali. Ma la lezione di fondo resta valida: la prevenzione funziona solo se strutturata, misurata e sostenuta da incentivi concreti. Ed è una lezione che oggi parla anche all’Italia. La recente manovra finanziaria ha previsto un aumento del Fondo sanitario nazionale a circa 142,9 miliardi di euro nel 2026, con un incremento complessivo di 6,3 miliardi rispetto al 2025. Tuttavia, i dati della Fondazione Gimbe mostrano che la spesa sanitaria in rapporto al Pil continua a calare: dal 6,3 % nel 2022 al 6% nel 2023, con una proiezione di 5,8 % entro il 2028. In altre parole, cresce la spesa nominale ma si riduce la quota reale destinata alla sanità, e soprattutto alla prevenzione, spesso la prima voce a essere sacrificata nei bilanci pubblici. Mentre in Giappone il sistema pubblico e le aziende collaborano per monitorare la salute dei cittadini, in Italia la prevenzione resta il grande assente delle politiche sanitarie. Eppure, ogni euro investito oggi in prevenzione può farne risparmiare molti di più domani in ricoveri e cure. Il modello giapponese ci ricorda che la salute non è un costo ma un investimento e che senza una visione di lungo periodo anche le manovre più ambiziose rischiano di non bastare.

Lara Tomasetta
Nata a Verona l’8 novembre 1986. Giornalista professionista, per TPI si occupa principalmente di temi sociali e di attualità con interviste e inchieste giornalistiche.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Salute / Italia capofila al mondo contro l’obesità: ecco cosa prevede la Legge Pella e perché è importante
Salute / L’industria del Junk Food che ci mangia: ecco quali sono gli effetti del cibo spazzatura sulla nostra salute
Salute / Tutti i benefici per la nostra salute, dati alla mano, dello sport e dell’esercizio fisico
Ti potrebbe interessare
Salute / Italia capofila al mondo contro l’obesità: ecco cosa prevede la Legge Pella e perché è importante
Salute / L’industria del Junk Food che ci mangia: ecco quali sono gli effetti del cibo spazzatura sulla nostra salute
Salute / Tutti i benefici per la nostra salute, dati alla mano, dello sport e dell’esercizio fisico
Salute / Il dietologo dei VIP Nicola Sorrentino spiega a TPI perché “la dieta Mediterranea fa bene a noi e al Pianeta”
Salute / Il peso delle parole: la rivoluzione culturale contro l’obesità passa anche dal lessico
Salute / L’economista Claudio Jommi spiega a TPI perché curare l’obesità conviene al sistema-Paese
Salute / La patologia silenziosa di cui non parla nessuno: tutti i dati sull’obesità nel mondo, in Europa e in Italia
Salute / “Essere obesi non è una colpa”: TPI raccoglie le testimonianze di chi è riuscito a combattere questa malattia
Salute / Obesità raddoppiata nel mondo in 15 anni: come curare la malattia del secolo
Salute / Perché i farmaci anti-obesità costano così tanto e non sono (ancora) mutuabili
Ricerca