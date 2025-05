Cure domiciliari: come rispettare al meglio le necessità dei degenti allettati

Tante famiglie devono prendersi cura di un familiare degente in casa, ad esempio un anziano non più autosufficiente o un proprio caro reduce da un infortunio.

In queste situazioni è necessario gestire al meglio le cure domiciliari, organizzando bene le attività assistenziali e rispettando le esigenze della persona con mobilità ridotta.

Bisogna tenere in considerazione che la degenza è un evento complesso per qualsiasi persona costretta a letto, in quanto si perde la propria autosufficienza e si dipende dagli altri per svolgere attività quotidiane essenziali come vestirsi, preparare i pasti e curare la propria igiene personale. Per minimizzare i disagi della persona allettata è opportuno migliorare il più possibile il benessere del degente, garantendo un ambiente domestico di degenza sicuro, confortevole e pratico in cui vivere questa nuova condizione con serenità.

Una degenza sicura e confortevole con i prodotti tecnico sanitari per la vestizione del letto

Le cure domiciliare rappresentano un valore fondamentale per le persone degenti, specialmente per gli anziani e i malati cronici, ma è indispensabile offrire un comfort adeguato alla persona allettata e facilitare chi se ne prende cura. Per questo è raccomandabile scegliere prodotti professionali di qualità per la vestizione del letto, una soluzione ideale per garantire una degenza ottimale donando un maggiore benessere alla persona degente, contribuendo inoltre alla prevenzione delle complicanze della degenza come le piaghe da decubito.

Si tratta di soluzioni appositamente progettate per la degenza sanitaria e domiciliare come i prodotti tecnico sanitari di HIP, utilizzati in oltre 100.000 letti sanitari e messi a punto in più di 40 anni di attività del marchio di proprietà di Nuova Folati S.p.A.

Il Sistema Letto di HIP comprende una serie di soluzioni professionali per la vestizione del letto di degenza, contraddistinte da certificazioni di qualità e sicurezza legate all’ambito sanitario e in grado di assicurare un supporto concreto a chi lo assiste e garantire il massimo comfort sensoriale e tecnico al degente.

I prodotti professionali di HIP offrono anche un importante contributo alla prevenzione delle piaghe da decubito e di altre possibili complicanze che possono sorgere durante la degenza. Inoltre, grazie alla possibilità di lavare e riutilizzare la biancheria sanitaria di HIP, è possibile usufruire di una maggiore sostenibilità rispetto ai prodotti monouso, riducendo i rifiuti speciali da smaltire e l’impatto ambientale della degenza. Questi vantaggi sono disponibili sia con i prodotti tecnico sanitari specifici di HIP come traverse lavabili, coperte termoregolanti e lenzuola sanitarie, che scegliendo i kit che includono un sistema completo per la vestizione del letto e la cura del degente.

Ad esempio, l’innovativa traversa lavabile e riutilizzabile di HIP protegge il letto in modo efficiente dai fluidi fisiologici, preservando il resto del tessile per lavare meno gli altri capi e semplificare l’onere assistenziale, offrendo al contempo un elevato benessere per la persona degente grazie a un tessuto tecnico traspirante che aiuta a prevenire arrossamenti cutanei e lesioni favorendo la microcircolazione dell’aria, soprattutto associando la traversa con e lenzuola tecnico sanitarie del marchio italiano HIP.

Le coperte termoregolanti HIP, invece, sono realizzate con un particolare tessuto tecnico in celle naturalmente elastico, per fornire un alto comfort al degente e agire come coadiuvante nella prevenzione di arrossamenti e piaghe da decubito.

Gli ausili indispensabili per prendersi cura al meglio di una persona degente in casa

Prendersi cura di una persona allettata non è mai facile, per questo quando possibile è opportuno rivolgersi a dei caregiver professionali oppure a degli operatori sanitari qualificati. Tuttavia, a prescindere dalla persona che si prende cura del degente, è importante agevolare il più possibile l’onere assistenziale, organizzando al meglio la zona letto affinché assicuri un elevato comfort alla persona allettata e contribuisca a rendere le operazioni quotidiane di cura e assistenza più pratiche e veloci. Un supporto da non trascurare in questi casi è l’utilizzo di appositi ausili sanitari, ossia di accessori e strumenti che aiutano a semplificare le cure domiciliari.

Una soluzione consigliata dai professionisti sanitari è il telo ad alta scivolosità, caratterizzato da una superficie a basso spessore ed elevata scivolosità che agevola una serie di operazioni assistenziali come il riposizionamento del degente nel letto, lo spostamento della persona allettata durante la cura dell’igiene personale e il movimento dell’assistito in occasione delle terapie riabilitative.

Il telo ad alta scivolosità non solo riduce lo sforzo dei caregiver professionali o familiari e degli operatori sanitari quando bisogna spostare la persona degente, ma diminuisce anche i disagi per l’assistito assicurando spostamenti più sicuri e confortevoli, specialmente in presenza di anziani fragili o degenti non collaboranti.

Un altro ausilio utile è la manopola in spugna, un accessorio morbido e soffice indicato soprattutto quando non è possibile spostare l’assistito dal proprio letto per la cura dell’igiene personale, per effettuare una pulizia attenta e delicata del corpo della persona degente anche nel caso di pelle irritata se la manopola è realizzata in tessuti tecnici come la spugna di microfibra bianca. Da non sottovalutare è anche l’utilizzo del bavaglio sanitario con tasca, un accessorio molto utile per raccogliere briciole e residui durante i pasti consumati nel letto di degenza, preservando la dignità della persona degente e facilitando chi deve prendersene cura.

Una perfetta organizzazione dell’ambiente domestico permette di soddisfare tutte le necessità del degente in maniera ottimale, garantendo una degenza serena e confortevole alle persone che stanno attraversando un momento particolarmente difficile della loro vita.

Allo stesso tempo, l’impiego di prodotti tecnico sanitari e ausili professionali consente di migliorare la prevenzione di complicanze tipiche della degenza, specialmente in caso di lungodegenza, come la formazione delle piaghe da decubito. Infine, questo approccio aiuta a semplificare l’onere assistenziale, agevolando l’attività dei caregiver professionali e soprattutto facilitando la quotidianità delle persone che si prendono cura in casa di un familiare non autosufficiente.