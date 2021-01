Benefici dell’idroterapia per i reumatismi

Soffrire di reumatismi è cosa comune a tante persone, c’è da dire però che quando si parla di questi fastidi nel linguaggio comune si fa principalmente riferimento a dolori e disturbi delle ossa, delle articolazioni o dei muscoli. In realtà dietro questa terminologia c’è una importante varietà di patologie che derivano da reazioni anomale del sistema immunitario o degli stati infiammatori senza specifica produzione di autoanticorpi. Uno dei trattamenti in voga e senza dubbio uno molto efficace è quello dell’idroterapia, la parte della medicina alternativa che sfrutta tutti quelli che sono i benefici dell’acqua sul nostro corpo.

L’efficacia di una pratica che viene dal passato.

Questa pratica di idroterapia si basa su degli stimoli termici, chimici ed anche meccanici e non è una cosa attuale. Già in passato i Greci studiarono ed approfondirono il concetto dell’utilizzo dell’acqua sul corpo umano per scopi terapeutici. Ma che cosa succede nello specifico? Con l’alternarsi di acqua fredda e calda la circolazione del sangue è stimolata, il freddo infatti riduce le infiammazioni e congestioni ed il caldo riduce la tensione muscolare, aumenta la sudorazione e l’espulsione di tossine. Diverse sono le docce per idroterapia a seconda dello spazio ovviamente e delle proprie esigenze: massimi sono i livelli di sicurezza e comodità, riducendo di gran lunga gli sprechi dell’acqua. Attenzione però perché all’idroterapia non possono sottoporsi tutti in quanto è fortemente sconsigliata per chi soffre di pressione alta e per chi soffre di cuore.

L’età che avanza può portare ai fastidi legati all’osteoartrosi.

Attenzione poi ai pericoli dell’osteoartrosi, causa di dolori alle articolazioni determinati dal consumo della cartilagine che ricopre le ossa nel punto in cui si uniscono ad altri segmenti ossei in special modo quelli dove poggia il peso del nostro corpo. Essa è dovuta ovviamente all’avanzare dell’età tuttavia anche qui c’è da fare una distinzione perché nel linguaggio comune spesso l’artrosi è scambiata con l’artrite che invece si caratterizza per essere una malattia sistemica ed infiammatoria. Un altro errore che spesso si commette è quello di pensare che praticare un allenamento con sovraccarico sia un danno per le nostre ossa: nulla di più errato. Le ossa e più in generale le articolazioni sono tessuti attivi sotto l’aspetto biologico ed un buon allenamento consente ad esse di aumentare spessore e forza.

L’idroterapia utilizzata anche per altre cure.

Grande allora è l’impatto sul nostro organismo dell’idroterapia che viene praticata tra l’altro anche per emorroidi, infiammazioni, gonfiori, foruncoli, ansia, stress ed impotenza sessuale. Molte sono pure le tecniche usate come ad esempio, oltre alle docce citate in precedenza, gli impacchi, le spugnature, le saune, i vapori ed i massaggi con ghiaccio. L’idroterapia ha guadagnato nei diversi anni grande considerazione in quello che è l’ambito disciplinare grazie agli studi di nomi importanti come quelli di Johann e Sigmund Hann ed anche Sebastian Kneipp. Sempre più persone ricorrono a questo tipo di terapia ricavandone un beneficio davvero molto importante e raggiungendo dei risultati ed un benessere solo lontanamente immaginabile.

