Sostanze tossiche nei bastoncini di pesce, scatta l’allarme: “Meglio non darli ai bambini”

Un’analisi condotta dalla rivista svizzera Bon à Savoir, specializzata nella tutela dei consumatori, ha rivelato la presenza di sostanze tossiche in 15 marche diverse di bastoncini di pesce. Le sostanze incriminate sono: Glicidolo, acrilammide e 3-MCPD, tutte cancerogene e pericolose per la salute. Tra i prodotti più consumati in Italia, in particolar modo tra i bambini, è la loro preparazione a renderli particolarmente esposti alla formazione di contaminanti. Come spiega il microbiologo alimentare Antonello Paparella a La Repubblica: “Questi prodotti vengono lessati, poi prefritti e infine nuovamente cotti a casa. Ogni fase termica può generare sostanze nocive, soprattutto in alimenti ricchi di grassi e carboidrati”.

“Il problema non è solo del singolo prodotto, ma dell’insieme della dieta. Un’alimentazione equilibrata può ridurre il rischio, ma è fondamentale limitare il consumo di cibi altamente processati” aggiunge l’esperto che avverte: “Ai bambini è meglio non darli affatto”. Paparella spiega: “Il rischio non è immediato, ma si accumula nel tempo se la dieta è squilibrata e troppo ricca di prodotti trasformati”. In generale, il consiglio è quello di ridurre il consumo di impanati e fritti e prediligere prodotti con cotture semplici e leggere.