In un’epoca in cui la solidarietà e l’impegno collettivo definiscono il vero benessere di una comunità, emerge con forza il valore del 5×1000, un meccanismo fiscale che, senza alcun costo per il contribuente, si trasforma in un potente strumento di coesione sociale e di difesa della salute. LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Milano Monza Brianza lancia un appello non solo alla donazione, ma a un vero e proprio atto di civiltà, sottolineando come questa semplice scelta nella dichiarazione dei redditi sia capace di alimentare una rete indispensabile di prevenzione, assistenza e supporto che protegge e sostiene l’intera collettività.

Il tumore non è una malattia che colpisce solo l’individuo. Le sue ramificazioni si estendono ai familiari, agli amici, alle comunità, generando un impatto sociale ed economico profondo. Per LILT Milano Monza Brianza, il 5×1000 non è solo una voce di bilancio; è la linfa vitale di un sistema di welfare integrato che lavora quotidianamente per mitigare queste sofferenze. È la garanzia che un anziano possa ricevere cure domiciliari, che una giovane donna possa sottoporsi a uno screening vitale, che un bambino malato e la sua famiglia trovino un rifugio e un supporto psicologico.

Ogni firma per il 5×1000 a LILT Milano Monza Brianza è un chiaro messaggio di impegno sociale. Non si tratta di una semplice donazione, ma di una scelta consapevole che incide sulla qualità della vita dell’intera comunità. È l’affermazione di un principio: nessuno dovrebbe affrontare il tumore da solo. I fondi che raccogliamo attraverso questo strumento ci permettono di tenere aperte le porte dei nostri ambulatori, di garantire assistenza psicologica e riabilitativa, e di portare conforto a domicilio. Ancora più importante, grazie a questo sostegno, LILT Milano Monza Brianza ha potuto recentemente lanciare nuovi, fondamentali servizi, come lo sportello legale per orientare i pazienti e le loro famiglie sui loro diritti, e il supporto al reinserimento lavorativo, cruciale per chi desidera riprendere una vita attiva dopo la malattia. È un investimento collettivo nella salute e nella dignità di tutti.

LILT Milano Monza Brianza opera su un territorio ad alta densità abitativa, affrontando sfide sanitarie complesse. Grazie al 5×1000, l’associazione può potenziare i programmi di prevenzione primaria (campagne di sensibilizzazione sull’importanza di stili di vita sani), i servizi di diagnosi precoce (visite specialistiche e screening gratuiti) e l’assistenza sociosanitaria (supporto psicologico, riabilitazione, assistenza domiciliare, consulenze legali, reinserimento lavorativo), che rappresentano pilastri irrinunciabili per la tenuta del nostro tessuto sociale di fronte alla malattia oncologica. Contribuire significa costruire una società più resiliente, più attenta ai bisogni dei più fragili, più unita.

LILT Milano Monza Brianza invita ogni cittadino a trasformare la propria dichiarazione dei redditi in un’opportunità per sostenere la propria comunità. Basta apporre la propria firma e indicare il codice fiscale 80107930150 nel riquadro dedicato al “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. 460/97” della propria dichiarazione dei redditi.

Scopri di più su: 5permille.legatumori.mi.it