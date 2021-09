Vittorio Feltri: “Il centrodestra è una coalizione del ca**o. A Milano vincerà Sala”

Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali di Milano del 3 e 4 ottobre, ha lanciato un pesante attacco al centrodestra, a Matteo Salvini e al candidato sindaco Luca Bernardo. Feltri ha definito il centrodestra “una coalizione del cazzo”, prospettando una vittoria sicura di Beppe Sala (“è chiaro che vincerà lui”) e la sua rielezione a sindaco di Milano.

Il fondatore di Libero, parlando di Luca Bernardo, ha dichiarato: “lo conosco da molti anni, è un bravissimo medico ma ho l’impressione che, come politico, non sia all’altezza”.

Ma attacchi pensati sono arrivati anche per la Lega di Matteo Salvini. Quest’ultimo è stato descritto da Feltri come un leader “in stato confusionale” dopo che ha fatto morire il governo coi 5 Stelle “senza spiegarci il perché”, salvo poi ritrovarsi a governare con gli stessi 5 Stelle e pure col Pd.

Sta facendo molto discutere anche la dichiarazioni del fondatore di Libero sulle pensioni: “(Salvini) continua a rompere le scatole su Quota 100, su cui secondo me aveva ragione la Fornero”. Parole che hanno alzato un polverone nel centrodestra, già in palese difficoltà in questa tornata di elezioni amministrative, a Milano ma non solo.