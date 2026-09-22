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Vannacci: “Donne con gonna lunga o corta? Preferisco senza gonna”

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Foto AGF

Il leader di Futuro Nazionale commenta così la gaffe del vicepremier Tajani. E scatena la polemica. Piccolotti: "Gli uomini del centrodestra starebbero bene in un circo"

di Marco Nepi
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Tra una donna con la gonna lunga e una donna con la gonna corta, “io preferisco” una donna “senza gonna”. Lo ha detto Roberto Vannacci, durante un’intervista a Maria Giovanna Pancheri nel programma tv Start, in onda su SkyTg24.

Al leader di Futuro Nazionale è stato chiesto di commentare la recente gaffe del vicepremier Antonio Tajani, secondo cui quando si cerca moglie, bisogna cercare una donna affidabile con la gonna più lunga. Pancheri ha introdotto la questione specificando che si trattava di “una domanda un po’ più leggera”.

“Visto che la domanda è leggera, io le rispondo in modo leggero: fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna”, ha risposto Vannacci.

Così come in precedenza per le parole di Tajani, anche la frase dell’ex generale è subito diventata virale sui social media, innescando polemiche.

“L’imminente sconfitta elettorale sta mandando fuori di testa gli uomini del centrodestra. Ogni giorno regrediscono un poco”, osserva Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra. “Tajani è tornato negli anni Cinquanta, Valditara, con i suoi divieti di educazione sessuale, al Medioevo. E ora abbiamo anche Vannacci, che sta regredendo fino allo stato animale”.

“Starebbero bene a fare le comparse in un parco a tema o in un circo”, prosegue Piccolotti: “Ci porterei volentieri mio figlio per fargli vedere quanta pena faceva una parte degli uomini prima che le donne si liberassero grazie al femminismo.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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