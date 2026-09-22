Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:02
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Politica
Politica

L’Istat gela il Governo: deficit al 3,1% del Pil, l’Italia resta nella procedura d’infrazione Ue

Immagine di copertina
Foto AGF

L'esecutivo avrà meno margini di manovra nella prossima Legge di Bilancio, l'ultima prima delle elezioni. Il ministro Giorgetti: "Prendiamo atto, non senza rammarico".

di Enrico Mingori
Immagine dell'autore

L’Istat gela il Governo: nel 2025 il deficit pubblico dell’Italia è stato pari al 3,1% del Prodotto interno lordo. Il nostro Paese resta quindi sottoposto alla procedura d’infrazione dell’Unione europea per disavanzo eccessivo. Tradotto: per almeno un altro anno i margini di spesa resteranno fortemente limitati.

L’Istituto nazionale di statistica ha confermato il dato già diffuso ad aprile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti erano fiduciosi sulla possibilità di una revisione del calcolo che portasse il rapporto deficit-Pil sotto la soglia del 3% fissata da Bruxelles. L’Istat ha effettivamente aggiustato le cifre su entrate e uscite dalle casse delle Amministrazioni pubbliche, ma il disavanzo finale (pari a 69,7 miliardi di euro) è rimasto al 3,1% del Pil.

“Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall’Istat sul rapporto deficit-Pil 2025”, scrive in una nota il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Purtroppo l’Italia non uscirà anticipatamente già quest’anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente con i dati già espressi nel Dfp, questo potrà accadere nel 2027”.

L’Italia è sottoposta alla procedura d’infrazione dell’Ue dal 2024, alla luce del rapporto tra disavanzo pubblico e Pil dell’anno precedente, pari al 7,4%. Per il nostro Paese, il Consiglio Ue aveva fissato un percorso correttivo con limiti alla crescita nominale della spesa netta: 1,3% nel 2025 e 1,6% nel 2026.

Restare nella procedura d’infrazione comporta l’obbligo di rispettare un piano di correzione dei conti, riducendolo il deficit strutturale di 0,5 punti l’anno, oltre al controllo della spesa netta. In altre parole, il Governo Meloni avrà meno flessibilità di quel che sperava nel congegnare la Legge di Bilancio del 2027, l’ultima prima delle elezioni politiche.

A questo punto potrebbe inoltre complicarsi l’accesso alla clausola di salvaguardia chiesta dall’Italia, che consentirebbe di sforare il deficit per finanziare per l’energia e la difesa (Roma ha chiesto per i prossimi due anni una flessibilità pari a 14,4 miliardi di euro per la sicurezza energetica e quasi 22  miliardi per la difesa).

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Politica / Vannacci: “Donne con gonna lunga o corta? Preferisco senza gonna”
Politica / Il sindaco di Prato scrive a Meloni: “Qua il tetto agli stranieri in classe è inapplicabile”
Politica / Valditara spiega come funzionerà il tetto agli stranieri in classe: “Il discrimine sarà la conoscenza dell’italiano”
Ti potrebbe interessare
Politica / Vannacci: “Donne con gonna lunga o corta? Preferisco senza gonna”
Politica / Il sindaco di Prato scrive a Meloni: “Qua il tetto agli stranieri in classe è inapplicabile”
Politica / Valditara spiega come funzionerà il tetto agli stranieri in classe: “Il discrimine sarà la conoscenza dell’italiano”
Politica / Grillo: “Conte dovrebbe avere il suo stemma. Travaglio? Non abbiamo più niente da dividere”
Politica / Beppe Grillo: "Non ho il potere né la facoltà di fondare un partito"
Politica / A Cagliari il Festival della Sicurezza. Il gen. Carta (Fondazione Occorsio): “Analizziamo la crisi dell’ordine mondiale”
Politica / La lettera di Valditara agli studenti: “Il rispetto prima di tutto. Basta violenza e prevaricazioni”
Politica / Pacini (Pd) a TPI: “Mi candido a sindaco di Milano per attuare il socialismo municipale”
Politica / È morta Emma Bonino: le cause della morte della storica leader radicale
Politica / È morta Emma Bonino, la storica leader radicale aveva 78 anni
Ricerca